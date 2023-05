SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Rita Lee, rainha do rock nacional morta na segunda-feira (8) aos 75 anos, publicou homenagens à cantora. Os três filhos da artista, frutos da união de 46 anos com Roberto de Carvalho, publicaram fotos e vídeos ao lado dela.

Beto Lee, filho mais velho da cantora, publicou uma foto da mãe e disse que uma grande parte dele morreu hoje: "te amo para sempre".

João Lee postou um longo texto acompanhado de um vídeo em que aparece criança no colo da cantora. Na mensagem, ele escreveu que Rita é e sempre será sua heroína e que tem muito orgulho de ser seu filho.

"Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo. Você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida", começou.

"A admiração que eu tenho por você é infinita. Sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho. Que honra e privilégio ter sido educado por você. Receber seus valores. Nunca conheci uma pessoa como você. Sua força, sua coragem, seu senso de justiça, sua genialidade, sua sensibilidade, seu bom humor e tantas coisas maravilhosas a mais. Estou sem chão, arrasado, devastado. Mas, ainda tenho muito o que contar. Muitas histórias, muitos vídeos e muitas fotos."

Antonio Lee publicou duas fotos ao lado da mãe com a legenda: "Oh Mamassita... I love you so. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Minha mamãe, obrigado."