SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma homenagem à Rita Lee nas redes sociais. O mandatário afirmou que a cantora foi um gênio da música brasileira e uma artista a frente de seu tempo. A artista morreu aos 75 anos na noite de segunda-feira (8). Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e tratava a doença desde então.

"Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória. Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência", escreveu.

"Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você."

Rita começou a carreira na banda Os Mutantes, na década de 1960, e já afirmou que sofreu machismo quando foi expulsa do grupo. "Eu nunca tive uma técnica, sempre tive intuição musical. E, naquela época, não tinha muito espaço para quem não tinha técnica. Então, nos Mutantes era difícil, teve uma época que eu só era convidada a tocar pandeiro, machismo puro", disse em entrevista ao Fantástico (Globo) em 2006.