SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Fabio Assunção lamentou nesta terça (9) a morte do ex-deputado federal David Miranda. Em publicação no Instagram, o artista relembrou que ficou amigo do político há pouco mais de "seis, sete anos".

"A vida nunca te deu moleza e você lutou bravamente com tudo, por tudo o que acreditava e desejava, para que o direito à liberdade não ficasse restrito apenas aos grupos dominantes", escreveu ele.

No texto, Fabio agradeceu também por tantas trocas que ele e David tiveram ao longo da vida e "por ter me apresentado seu lar e sua família". "Após esses muitos meses de sofrimento em uma UTI, descanse em paz, meu amigo", publicou.