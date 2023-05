SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grammy Latino se pronunciou sobre a morte de Rita Lee, divulgada hoje pela página oficial da artista no Instagram. A artista morreu aos 75 anos na noite desta segunda (8).

"Rita Lee foi uma artista visionária e uma das cantoras-compositoras de maior sucesso na história musical brasileira", diz o comunicado oficial da Academia Latina da Gravação.

"Ganhadora do #LatinGRAMMY e indicada em múltiplas ocasiões, a "rainha do rock brasileiro" desencadeou o movimento Tropicália com os grupos Os Mutantes e Tutti Frutti", completa a Academia.

"Mania De Você", "Lança Perfume" e "Caso Sério" estão entre os sucessos da carreira solo da cantora destacados pelo Grammy Latino.

"Além de uma longa lista de shows com ingressos esgotados e gravações ao vivo e acústicas, em 2015 ela celebrou sua monumental carreira com uma coleção de CDs e uma autobiografia".

Rita Lee recebeu prêmio à excelência musical da Academia Latina da Gravação de 2022, lembrou a nota oficial.

"Nossas sinceras condolências à família, amigos e todos os amantes de sua música. Descanse em paz, Rita Lee", conclui o texto.

O velório será nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h, e será aberto ao público.