SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil de Rita Lee compartilhou uma homenagem à artista. No início da tarde desta terça-feira (9), a conta da artista no Instagram publicou uma imagem de Roberto de Carvalho que mostra a cantora acenando, como se estivesse dizendo adeus, acompanhada da música "Menino de Braçanã". "É tarde, já vou indo. Preciso ir embora, até amanhã...", diz a legenda do post.

A canção "Menino de Braçanã" foi escrita por Luiz de Vieira e Arnaldo Passos, e também ganhou versão de Rita Lee, que morreu nesta segunda-feira (8). A composição da década de 1950 é considerada um dos grandes sucessos da MPB.

Nos comentários da publicação, celebridades como Mônica Martelli, Boninho e Thalita Rebouças demonstraram emoção com a homenagem. "Rita viverá para sempre", escreveu a protagonista de "Minha Vida em Marte".