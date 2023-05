SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zezé Di Camargo homenageou a cantora Rita Lee, que morreu na segunda (8), em publicação nas redes sociais. Em 2005, os dois brigaram publicamente por causa dos rodeios.

Segundo interlocutores do cantor, foi Zezé quem escreveu a mensagem postada no Instagram oficial da dupla que ele forma com o irmão Luciano. "Lança, menina. Lança todo esse perfume no céu. Perfuma os anjos com a sua música, porque aqui na terra nós não ficamos imunes ao teu amor e tua arte que têm cheiro eternamente de alegria... Descanse em paz, nossa rainha do rock."

A briga começou quando Rita, então uma das apresentadoras do programa de TV Saia Justa, do GNT, criticou Zezé, acusando-o de defender rodeios, e a autora de novelas Gloria Perez, por inclui-los na novela "América", da Globo.

"Se Zezé defende os rodeios, pior para ele. Eu odeio rodeio! Tenho vasto material comprovando os maus-tratos que acontecem nos bastidores desses eventos", afirmou a cantora à Folha de S.Paulo em setembro de 2005.

"Se Zezé conhece os abusos e acha normal, sinto muito pela sua ignorância espiritual. Se desconhece, está na hora de conhecer."

Zezé retrucou, naquele mesmo mês, desafiando Rita. "Eu e ela vamos com um veterinário a um rodeio. Se o laudo técnico comprovar maus-tratos aos animais, nunca mais canto nesses eventos", disse.

Segundo o cantor, Rita nunca teria acompanhado os bastidores. "Acompanho há dez anos. Não acho natural o boi sofrer, como ela diz. Tenho certeza de que não sofre", afirmou.

"Queria perguntar a Rita Lee: de onde é o rock que ela faz? Do Ceará, da Bahia, derivado do baião, da moda de viola? O que tem mais de brasileiro, o rock dela ou o country dos rodeios? Então somos juntos lixo americano."