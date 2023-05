RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos amigos mais próximos de Rita Lee e Roberto de Carvalho, Ney Matogrosso fez uma revelação nesta terça-feira (9). Ele foi o cupido do casal, já que apresentou o músico à roqueira há quase 50 anos. "Estava fazendo um show, em São Paulo, e Rita foi assistir. Vi que ela prestou muita atenção no guitarrista (risos). Aí, ela me convidou para jantar na casa dela e me disse assim: 'Pode levar alguns músicos que você queira'. Eu levei ele, porque eu sabia que era Roberto que ela queria ver", contou Ney.

Roberto de Carvalho fazia parte da banda de Ney Matogrosso e aceitou ir ao tal jantar. Lá, ele também se encantou por Rita. "Foi instantâneo o encontro deles, instantaneamente se sentaram no piano e começaram a compor. Eu saí meio de fininho, pois vi que ali a coisa já tinha acontecido", disse o cantor em entrevista a GloboNews.

Ney lamentou a morte da cantora, nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, e lembrou do dia em que viu a amiga pela primeira vez, ainda na época dos Mutantes nos anos de 1960. "A primeira imagem que eu tenho dela é ela vestida de noiva, com a barriga de grávida. Eu vi e pensei: 'Que menina transgressora'. Estamos falando de anos 60, onde uma noiva jamais poderia estar grávida. E dali para frente, nunca mais deixei de prestar atenção nela".

Ele também fez questão de elogiar a inteligência de Rita Lee. "Tinha uma inteligência privilegiada. A Rita escrevia coisas que as pessoas precisavam ouvir", concluiu Ney.

Rita Lee e Roberto de Carvalho tinham 47 anos de união e 26 anos de casados. Os dois se conheceram antes da cantora trilhar carreira solo e eram pais de Beto, Antônio e João. A cantora lutava contra um câncer de pulmão desde 2021.