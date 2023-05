SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista das 20 músicas mais tocadas de Rita Lee em todo o Brasil, nos últimos 10 anos, foi revelada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) nesta terça-feira (9). Em virtude da morte da cantora, a entidade divulgou uma nota de pesar e informou os dados sobre o repertório dela, composto por 324 obras musicais e 642 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil.

"Seu legado permanecerá vivo em todo o mundo e, neste momento de dor e tristeza, a instituição se solidariza com seus familiares e amigos", lamenta o Ecad. Segundo a organização, nos últimos 10 anos, Rita Lee teve mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais de execução pública provenientes dos segmentos de TVs, rádios e shows.

No ranking de faixas mais tocadas, "Mania de Você" lidera, seguida por "Colombina", "Agora Só Falta Você e "Caso sério". O Ecad também divulgou a relação das canções mais regravadas de Rita Lee, no mesmo período - "Mania de Você" repetiu a liderança. Veja as listas abaixo:

MÚSICAS DE RITA LEE MAIS TOCADAS NO BRASIL

A relação engloba as execuções nos últimos 10 anos e nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Sonorização Ambiental, Carnaval e Festa Junina).

"Mania de você" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Colombina" (Ed Motta / Rita Lee)

"Agora só falta você" (Rita Lee / Carlini)

"Caso sério" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Desculpe o auê" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Ovelha negra" (Rita Lee)

"Lança perfume" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Ando meio desligado" (Sergio Dias / Arnaldo Baptista / Rita Lee)

"Fora da lei" (Ed Motta / Rita Lee)

"Baila comigo" (Rita Lee)

"Amor e sexo" (Arnaldo Jabor / Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Nem luxo nem lixo" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Alô alô marciano" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Reza" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Jardins da Babilônia" (Lee Marcucci / Rita Lee)

"Doce vampiro" (Rita Lee)

"Balada do louco" (Arnaldo Baptista / Rita Lee)

"Mutante" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Saúde" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Pagu" (Zélia Duncan / Rita Lee)

MÚSICAS DE AUTORIA DE RITA LEE MAIS REGRAVADAS

"Mania de você" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Ando meio desligado" (Sergio Dias / Arnaldo Baptista / Rita Lee)

"Mutante" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Ovelha negra" (Rita Lee)

"Agora só falta você" (Rita Lee / Carlini)

"Desculpe o auê" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Lança perfume" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Baila comigo" (Rita Lee)

"Caso sério" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Top top" (Sergio Dias / Arnaldo Baptista / Rita Lee / Liminha)

"Alô alô marciano" (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

"Balada do louco" (Arnaldo Baptista / Rita Lee)