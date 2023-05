SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jonathan Majors compareceu a um tribunal virtual, nesta terça-feira (9), a respeito das acusações de violência doméstica. Segundo a Variety, o astro da Marvel precisará participar de uma nova audiência, marcada para o dia 13 de junho, em que será informada a decisão a respeito de uma moção pedida pela equipe de defesa.

Na sessão desta terça, Majors foi informado que a promotoria terá até o dia 23 de maio para enviar uma resposta sobre a solicitação. A defesa, então, terá até o dia 31 de maio para se pronunciar, em caso de qualquer pedido extra por parte da investigação.

Caso o ator não esteja presente na audiência de junho, um mandado de prisão poderá ser emitido em 48 horas, de acordo com a juíza Rachel S. Pauley. "Obviamente, não quero que isso aconteça, então mantenha contato com seu advogado", disse Rachel a Majors, no tribunal desta terça.

Majors foi preso no dia 25 de março por conta de uma suposta briga doméstica com uma mulher de 30 anos, que não teve seu nome divulgado. A vítima foi levada ao hospital com "ferimentos leves na cabeça e no pescoço", segundo as autoridades. Após o início da investigação, a empresa de gerenciamento de carreira encerrou o contrato com o artista.

O ator da Marvel é conhecido por viver Kang na série "Loki" e nos filmes de "Homem-Formiga".