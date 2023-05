SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor Paulo Coelho postou nas suas redes sociais um vídeo em homenagem à cantora Rita Lee. Os dois namoraram, e o autor de "O Alquimista" escreveu canções que foram eternizadas na voz da ícone do rock brasileiro.

Visivelmente emocionado, Paulo Coelho celebrou a carreira da artista e relembrou a história dos dois. "Nem tenho forças, já chorei tudo que tinha para chorar. Agora, é hora de sorrir. A música popular brasileira fica muito mais pobre. Você era uma pessoa extraordinária, sempre foi", disse ele.

"Nunca brigamos. Já briguei muito com Raul [Seixas], mas com você nunca briguei. Nem com o Roberto [de Carvalho, marido dela], óbvio", seguiu.

O autor ainda citou versos da música "Cartão Postal", do disco "Fruto Proibido" (1975), que foi um marco na carreira da artista. A canção foi composta pelos dois.

"Você foi minha amiga, minha parceira, minha namorada uma época. Então, como dizia uma música nossa: 'Pra que sofrer com a despedida?'", afirmou Paulo Coelho, antes de fazer uma pausa, emocionado.

Os dois compuseram juntos a faixa "Arrombou a Festa". Paulo Coelho também escreveu, com Raul Seixas, a letra da canção "Bruza Amarela", do disco "Entradas e Bandeiras" (1976), de Rita Lee.

"Não dá. Você é você. E estará sempre com a gente", seguiu o autor no vídeo, que recitou ainda um poema de Manoel Bandeira.

"Que Deus abençoe teu caminho, console bem o Roberto. Até breve. O adeus traz a esperança escondida", finalizou Coelho, citando mais um trecho de "Cartão Postal".

Maior estrela do rock brasileiro e nome que despontou durante o tropicalismo com a banda Os Mutantes, na década de 1960, Rita Lee morreu em sua casa, na capital paulista.

O velório será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera. A cerimônia está marcada para quarta-feira (10), dia 10, das 10h às 17h.