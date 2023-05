RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A 7ª Vara Cível do Rio condenou apresentadora Antônia Fontenelle em mais um processo envolvendo os irmãos Felipe Neto e Luccas Neto. Ela terá que pagar mais de R$ 100 mil reais por danos morais para os influenciadores. Os dois alegaram que Fontenelle fez um vídeo acusando a dupla de pedofilia em 2020 e entraram na Justiça contra a atriz.

Na sentença, o juiz Samuel de Lemos Pereira diz que as falas de Felipe e Luccas foram retiradas de contexto em um vídeo. "Infere-se da leitura das legendas, que foram redigidas pela própria ré, ofensas com intuito de depreciar a imagem dos autores, ao aludir que os requerentes teriam praticado supostos atos de pedofilia".

O magistrado lembrou ainda que Fontenelle já tinha sido condenada criminalmente pelas acusações calúnia, difamação e injúria contra os irmãos Neto, em dezembro de 2021. Antônia ainda pode recorrer da sentença, publicada recentemente.

Pela decisão atual, a apresentadora fica obrigada a pagar R$ 50 mil para cada réu, com o valor acrescido de correção monetária. Ela também foi condenada a pagar os honorários advocatícios.

Além disso, Antônia deverá publicar uma retratação no mesmo espaço (Youtube) e pelo mesmo tempo do vídeo citado, que já foi retirado do ar. A reportagem entrou em contato com Fontenelle e não obteve resposta.