SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de Rita Lee está sendo velado no Planetário do parque do Ibirapuera, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (10). Abatido, João Lee, filho de Rita, conversou brevemente com a imprensa. Ele exaltou a trajetória da mãe, e falou sobre como ela deixará saudades para a família.

"O final dela foi triste pra quem fica, mas pra ela foi feliz", disse. "Mesmo sendo uma estrela, ela vai continuar fazendo muita gente feliz".

João contou que Rita passou os últimos meses muito próxima à família. Ele decidiu voltar a morar com os pais depois que a cantora recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão.

Eu pude ficar com ela bem pertinho nos últimos dois anos. E a gente se conectou ainda mais do que a gente já tinha se conectado a vida inteira.

O artista disse que sua mãe foi sua principal heroína. "Ela é uma pessoa que realizou muitas coisas, ela fez tantas coisas, shows, turnês, discos, livros, cenografia, roupas, é uma loucura a quantidade de coisas que ela teve. Mas não é por isso que ela é minha heroína, ela é minha heroína pela simplicidade, pela dignidade, pela honestidade que ela vivia dia a dia".

A forma que ela tinha de se comunicar com o público e com o mundo, é uma pessoa muito única. Pra mim, ela vai ser eterna, acho que pra todo mundo.

VELÓRIO

O velório de Rita Lee será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera, das 10h às 17h. Segundo a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular.

Na entrada do Planetário, onde o corpo de Rita Lee será velado, fileiras com coroas de flores foram colocadas. Ela recebeu mensagens de famosos, fãs e amigos. O bloco carnavalesco Ritaleena, por exemplo, que foi criado em homenagem à cantora, mandou uma coroa com a frase: "Pra você, todos os anéis de Saturno".

Marina Ruy Barbosa, Boninho e Jorge Ben Jor são alguns dos famosos que enviaram coroas para a cerimônia de Rita.

Segundo o Encontro (Globo), será projetado no céu do Planetário como estava o céu no dia 31 de dezembro de 1947, dia em que a artista nasceu.

Rita Lee deixa o marido, Roberto de Carvalho, os três filhos, Beto, João e Antônio, e quatro netos.

No comunicado oficial, a família afirma que Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8) em sua casa, em São Paulo, "cercada de todo o amor da família, como sempre desejou".