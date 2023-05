SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roberto Carlos, 82, homenageou Rita Lee em um show em Curitiba na noite desta terça-feira (9). A cantora morreu na segunda-feira, aos 75 anos.

"Quero pedir a vocês um minuto de aplausos para minha querida e velha amiga, pessoa maravilhosa: Rita Lee", pediu o artista ao público.

VELÓRIO

O velório e o sepultamento do corpo de Rita Lee acontecem nesta quarta-feira (10), em São Paulo.

O velório será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera, das 10h às 17h. Segundo a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular.

Rita Lee deixa o marido, Roberto de Carvalho, os três filhos, Beto, João e Antônio, e quatro netos.

No comunicado oficial, a família afirma que Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8) em sua casa, em São Paulo, "cercada de todo o amor da família, como sempre desejou".