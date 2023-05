SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Monica Sirianni, ex-participante do Big Brother da Itália, morreu aos 37 anos após passar mal e desmaiar enquanto estava com amigos em um bar de Soveria Mannelli, na província de Catanzaro.

Segundo o jornal La Repubblica, o fato ocorreu no dia 5 de maio.

Uma equipe médica chegou rapidamente ao local e tentou reanimá-la, mas sem sucesso.

Monica foi levada ao hospital Sovery, mas faleceu posteriormente. A causa da morte não foi confirmada.

A publicação informou que relatos de médicos descartaram a possibilidade de um infarto.

A polícia investiga o caso, mas por enquanto não há suspeita de um possível assassinato. A previsão é que a autópsia seja divulgada nos próximos dias.

Monica Sirianni nasceu em Sidney, na Austrália, mas se mudou com a família para a Itália. Em 2011, aos 25 anos, ingressou no elenco do reality show italiano, onde ficou famosa no país.

A ex-participante também era professora de inglês. Nas redes sociais, fãs prestaram homenagens para Monica, lamentando a sua morte.