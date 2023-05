SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eternizada na música como a rainha do rock brasileiro, Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira (8) aos 75 anos. O legado deixado pela artista transita entre a música, o teatro, o cinema e a TV. Ao longo dos anos, ela chegou a ser representada mais de uma vez por outras famosas.

Mel Lisboa, 41, interpretou Rita no teatro entre 2014 e 2016, no musical "Rita Lee Mora ao Lado".

Na trama, são apresentados detalhes dos bastidores da vida da cantora, incluindo sua relação com outras figuras do cenário musical, com a apresentação de canções marcantes de seu repertório.

A interpretação de Mel como a Rainha do Rock acabou ficando bastante marcada pela caracterização muito semelhante, e ela reprisou o papel em uma participação na minissérie "Elis: Viver é Melhor que Sonhar" (Globo), de 2019.

Camila Morgado, 48, também já interpretou Rita, no filme e na minissérie "Hebe - A estrela do Brasil".

Na série, ela recria uma cena dos anos 80, em que Rita e Hebe se encontraram no palco e brincaram de imitar uma a outra.

"A cena original é uma graça. E a gravação... fizemos em um só dia, foi muito intenso. Tinha plateia, música. Trabalhar com a Andrea foi incrível. Já tínhamos feito um filme juntas, mas éramos de núcleos diferentes. Ela é uma atleta do palco. Vê-la de perto é incrível. Eu fiquei lisonjeada", contou Camila Morgado ao Gshow, na ocasião, completando:

"A Rita fez parte da minha vida, da minha juventude. Ela é uma figura muito importante, uma roqueira transgressora. Ela vai contra tudo o que é 'normal'. É uma inspiração nesse mundo tão conservador."

No Dança dos Famosos, duas pessoas já encarnaram Rita em suas apresentações.

A primeira foi a cantora Luiza Possi, em 2017. A segunda, dois anos depois, foi a atriz Mel Fronckowiack.

Já no musical "Ney Matogrosso - Homem com H", a atriz Hellen de Castro é quem encarna a ex-Mutante.

O espetáculo, que já teve uma temporada, volta aos teatros em junho.