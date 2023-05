SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe George, filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton, pediu que a coroação de ser avô, o rei Charles 3º tivesse uma mudança. O motivo foi o receio do garoto de ser alvo de comentários e piadas na escola.

Segundo o jornal britânico The Mirror, o menino pediu ao monarca que mudasse seu traje para a data, substituindo o tradicional uniforme de pajem de honra por uma calça preta comprida. Na roupa original, George deveria vestir uma calça branca até os joelhos junto com uma meia calça branca por baixo.

Charles concordou com o pedido do jovem de nove anos e permitiu que o neto ficasse confortável ao carregar, junto com seus irmãos, ao vestes na entrada e saída da Abadia de Westminster, onde ocorreu a cerimônia, que contou com a presença de 2.200 pessoas.

Já entre Kate, o que chamou a atenção do público foram os brincos. O adereço escolhido pertenceu

à Diana e foi dado em 1981 pelo príncipe Charles. Entre os convidados, a vestimenta marcante foram os chapéus. As rainhas da Bélgica e Holanda escolheram modelos nas cores rosa e branca, respectivamente.