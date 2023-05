SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe do levantador da seleção brasileira Bruninho, Vera Mossa resolveu se pronunciar sobre o post do filho em defesa de Wallace Souza, suspenso por cinco anos após uma publicação em que sugeria atirar no presidente Lula. A ex-jogadora discordou do herdeiro e alertou que se oposto também da equipe do Brasil tivesse cumprido toda a pena anterior, que era de 90 dias, pela postagem considerada antidemocrática, não teria uma punição maior.

"Li com bastante atenção e cuidado, preciso fazer uma correção... Sei que sua intenção é a melhor possível, está defendendo um amigo e o Vôlei, mas vamos lá", começou Vera se explicando em um comentário. Ela fez questão de ressaltar que Wallace errou e mesmo tendo pedido desculpadas posteriormente, mereceu a punição.

"Ele cometeu um erro grave, se desculpou e foi punido merecidamente... Então porque não cumpriu toda a punição??!! Também não sei se ele foi coagido a descumprir... São várias questões envolvidas e todos foram alertados sobre as sanções no caso do descumprimento... Nada disso estaria acontecendo se o Wallace tivesse cumprido a punição até o final".

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) suspendeu Wallace por 90 dias para clubes e de um ano para a seleção. Ele não cumpriu, entrou em quadra e agora ele está suspenso por cinco anos nos dois cenários.

Vera ainda fez questão de mandar uma mensagem carinhosa para o filho e reconheceu que as opiniões dos dois sobre o caso são diferentes. Bruninho publicou um longo texto nas redes sociais relembrando os momentos que passou ao lado do jogador por mais de dez anos e destacou como Wallace é longe das quadras. "Ele é um homem humilde, pai e marido maravilhoso e fruto de uma família extremamente trabalhadora e de corações gigantes. Conheço ele e toda sua família e tenho um grande carinho e admiração por todos".

Bruninho ainda pediu empatia e equilíbrio no julgamento em cima de Wallace na postagem: "Jamais teremos o mundo ideal, eu apenas penso que deveríamos viver com mais empatia e equilíbrio no julgamento à pessoa que durante toda sua vida e carreira foi íntegra e correta, representando o Brasil da melhor maneira possível. Cometeu um erro sim, pagou e continua pagando por isso mas para quem o conhece, sabe que aprendeu com isso", concluiu o filho do técnico do Flamengo Bernardinho.