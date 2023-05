SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, participou do podcast de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, na terça-feira (9), e contou que o ator deixou um testamento pronto aos 39 anos. Ele morreu em maio de 2022, aos 42, por complicações decorrentes da Covid.

Na entrevista, ela conta que hoje vive em um apartamento no Rio de Janeiro que Paulo deixou para os pais -mas que não mora com o ex-marido. "Quando aconteceu isso [a morte de Paulo] tudo, eu falei: 'Vou-me embora. Vou morar perto dos meus netos'. A Juju [irmã do ator] trabalha no Rio também, com audiovisual. Estou morando em um apartamento no Rio de Janeiro que ele deixou para mim e para o pai em testamento."

Déa afirma que o humorista fez o documento três anos antes de morrer, por preocupação com os pais. "Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento, era para gente vender e levar um dinheiro. Vendemos o 'Filho da Mãe', documentário para a Amazon, e eu pude comprar a parte do pai."

Sobre o período após a morte do ator, Déa diz que não tem força, mas sim fé. E que o trabalho aos domingos no Domingão com Huck a ajudam.

"Quando as pessoas me falam que eu tenho força, respondo que não tenho força. Eu tenho fé. A fé é que me ajuda a ficar em pé e no meu trabalho. E meu trabalho não é só no Luciano [Huck]. Mas o trabalho em casa, o fato de eu ir no mercado. Sou a gestora da minha família, vejo meus netos. Eu sofro, estou aqui falando e rindo, mas sofro", contou.

Apesar da rotina, ela conta que não gosta de andar na rua, e que prefere ficar em casa. "Às vezes vou ao shopping no Leblon pois preciso, às vezes vou na Livraria Argumento tomar um café. Mas eu prefiro ficar em casa e ver filme. De homem bonito e beijo na boca."