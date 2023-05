SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eduardo Suplicy, 81, compareceu ao velório de Rita Lee nesta quarta-feira (10), em São Paulo. Nas redes sociais, o deputado estadual (PT-SP) explicou o motivo de ter ido à despedida da cantora que, ainda em vida, escreveu que políticos não estariam presentes. Rita morreu na noite desta segunda-feira (8), em sua casa, aos 75 anos, após lutar desde 2021 contra um câncer no pulmão.

"Rita fez uma declaração pedindo aos políticos que não compareçam ao seu velório porque senão ela iria se levantar e até xingar", lembrou Suplicy em publicação no Instagram. O deputado se referiu ao trecho de "Rita Lee: Uma Autobiografia", em que a cantora "previu" como seria o dia de sua partida: "Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los".

Mas Suplicy acredita que seria bem-vindo pela homenageada: "eu tenho certeza de que, no meu caso, Rita me trataria como um amigo". "Todos os meus encontros com a querida Rita Lee terminaram com abraços, registrados em belas fotos que guardo com carinho", lembrou o deputado. "Da mesma maneira que quando eu fui ao lançamento do livro dela recebi seu abraço tão afetuoso, vou procurar abraçá-la hoje", completou.

Famosos do mundo da música, da televisão e das artes também compareceram ao velório de Rita no Planetário do Parque Ibirapuera.