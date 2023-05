RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeã do BBB 20, Thelma Assis mal voltou de uma viagem com a família para Lisboa, Portugal, e já começou a trabalhar. Nesta quarta-feira (10), ela gravou as primeiras cenas da série "Encantado's". A médica aceitou o convite para fazer uma participação especial na segunda temporada produção da Globo.

"Nunca imaginei atuar e quando recebi o convite da produção, fiquei extremamente contente e animada para dar esse novo passo na minha carreira!", contou Thelma, que já tinha participado de alguns programas da casa como Bem Estar, por exemplo. Essa é a primeira vez dela na teledramaturgia.

"A oportunidade de fazer parte de uma produção tão significativa e prestigiada é algo que serei eternamente grata. Acredito que a televisão tem um papel fundamental na disseminação de histórias e valores, e poder contribuir com esse trabalho é algo que me enche de orgulho", completou a médica.

A história de Encantado's acompanha a vida de dois irmãos, Heraldo (Luis Miranda) e Olímpia (Vilma Melo) que, depois da morte do pai, ficam responsáveis pelo mercado que dá sustento à família em um subúrbio carioca. Enquanto a irmã é centrada nos negócios e faz de tudo para que o mercado continue dando lucro, Heraldo só quer saber de festa e passa seus dias nos ensaios de escola de samba.