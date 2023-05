SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para ajudar a entrar no clima do Dia das Mães, no próximo domingo (14), que tal ouvir a voz de quem já sabe quais são as dores e delícias de ter filhos? E não precisa ser necessariamente falando sobre maternidade, pode ser na forma de música mesmo.

A reportagem quis saber quem são as mães mais ouvidas do mundo até aqui em 2023. Para isso, obteve dados do Spotify sobre as mulheres com maior número de execuções na plataforma de áudio entre 1° de janeiro e 27 de abril deste ano e, a partir daí, destacou aquelas que têm filhos.

Entre as 10 mulheres que tiveram mais execuções, apenas duas já passaram pela maternidade: Shakira (5ª posição) e Rihanna (6ª). A colombiana é mãe de Milan, 10, e Sasha, 8, do relacionamento com o jogador de futebol Piqué. Já Rihanna tem um filho (sem nome divulgado) que está prestes a completar 1 ano (celebrado no dia 13 de maio) e está grávida do seu segundo herdeiro com A$AP Rocky.

Já olhando para a relação de músicas cantadas por mulheres mais executadas no ano, o time ganha um reforço: além de Shakira, a lista conta com o hit "Made You Look", de Meghan Trainor. A cantora norte-americana também está grávida de seu segundo bebê. Ela já é mãe de Riley, 2.

AS MULHERES MAIS OUVIDAS DO MUNDO EM 2023

Da lista, com dados entre 1º de janeiro e 27 de abril deste ano, apenas Shakira e Rihanna são mães. Confira:

1. Taylor Swift

2. SZA

3. Karol G

4. Miley Cyrus

5. Shakira

6. Rihanna

7. Ariana Grande

8. Lana Del Rey

9. Billie Eilish

10. Lady Gaga

AS MÚSICAS CANTADAS POR MULHERES MAIS OUVIDAS EM TODO O MUNDO

Da lista, com dados entre 1º de janeiro e 27 de abril deste ano, apenas Shakira e Meghan Trainor são mães. Confira:

1. "Flowers", de Miley Cyrus

2. "TQG", de Karol G e Shakira

3. "Kill Bill", de SZA

4. "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53", de Shakira

5. "Boy's a Liar", de PinkPantheress

6. "Anti Hero", de Taylor Swift

7. "Besó", de ROSÁLIA

8. "Made You Look", de Meghan Trainor

9. "Snooze", de SZA

10. "X Si Volvemos", de Karol G