SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-assistente de palco do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), Alessandra Scatena, 47, fez uma revelação ao programa Fofocalizando (SBT) e pegou todos de surpresa. Ela contou que ficou com sequelas graves após ter COVID-19 e acabou perdendo a memória. Scatena disse que ainda não consegue se lembrar com exatidão de alguns fatos de sua vida. "Eu esqueci de várias coisas: momentos da minha vida, coisas que eu não me recordo ainda, palavras do cotidiano, de pessoas do meu convívio mesmo. Eu esqueci os nomes. Eu fui gravar um comercial e, quando fui ler um teleprompter, não consegui verbalizar o que eu estava lendo, foi desesperador", recordou.

O marido de Scatena também foi vítima de complicações da Covid-19, porém não resistiu e morreu em julho de 2020. Rogério Gherbali (1964-2020) teve três AVCs (Acidente Vascular Cerebral) após apresentar uma melhora no quadro clínico. "Eu fui para o fundo do poço. É um deserto muito grande, eu me apeguei mais ainda a Deus", desabafou. A ex-assistente do SBT era casada com Rogério há 23 anos. Juntos, eles tiveram dois filhos, Enrico, 17, e Estéfano, 10.

"Rogério era muito alegre, brincalhão. Um pai exemplo. Ele foi e é o único amor da minha vida. Eu esquecia nomes de tudo, de pessoas próximas. Ainda não estou 100%, mas estou melhorando", disse ela, que hoje trabalha como influenciadora. "Virei a provedora da casa. Faço os meus trabalhos na internet, nas redes sociais e pretendo voltar a trabalhar na TV", disse.

"Todos nós [meus filhos, ele e eu] pegamos [o coronavírus]. Eu e meus filhos ficamos assintomáticos, mas o Rogério pegou mais forte, ele ficou 31 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele começou com sintomas de intoxicação alimentar", lembrou.