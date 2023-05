SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Neymar Junior, do craque brasileiro, vai leiloar uma experiência de camarote em uma partida do time Paris Saint-Germain, em Paris, seguido de um jantar na capital francesa. A terceira edição do evento está prevista para ocorrer em 22 de junho, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

A expectativa é arrecadar mais do que os R$ 3,9 milhões do ano passado. Outra oferta que pode ser adquirida é com Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador de futebol vai arrematar uma partida de tênis em sua casa. A edição deste ano conta com nomes como Patrícia Poeta, Sabrina Sato, Deborah Secco, Luciana Gimenez e Celso Portiolli, que vão apresentar as ofertas dos lotes.

O Instituto é uma associação sem fins lucrativos que busca ampliar as oportunidades de crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social no Jardim Glória, em Praia Grande, litoral de São Paulo.