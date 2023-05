RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gilbert Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor tem passado por experiências boas na University of California, Davis, Estados Unidos. Mas, o ex-BBB também enfrenta problemas na vida acadêmica e nesta quarta-feira (10), ele contou que se envolveu em uma confusão com uma colega de classe por causa do seu perfume.

"Quem conhece sabe o quanto eu sou viciado em perfumes. Perfume é um grande problema para mim porque quando pequeno a minha família não tinha dinheiro e eu andava quase uma hora para chegar na escola. Quando chegava lá, tinha catinga de suvaco mesmo. Sofri muito bullying e isso virou um trauma. Me prometi que quando ficasse rico, usaria muitos perfumes", começou Gil.

Visivelmente chateado, o ex-brother contou que estava no grupo de troca de mensagens da turma conversando com outros colegas, quando uma mulher revelou ter alergia a perfume. Gil disse ainda que ela "teria lembrado" que o uso de fragrâncias fortes é um problema de convivência nas salas.

"Senti logo que foi uma indireta pra mim. Já estamos com mais de um mês de aulas e ela só reclamou agora? Não entendi. Será que é o perfume ou a pessoa? Por que ela não veio falar comigo direto?", questionou Gil. "O meu perfume importado incomoda as pessoas", continuou o pernambucano em uma sequência de stories no Instagram.

"Ele ainda explicou ter levado um "balde de água" ao ser criticado pelo uso do seu perfume, já que estava todo feliz por ter aparecido nas redes sociais da universidade no dia anterior. "A questão do perfume me abala muito. Sempre me abalou. Não quero brigar, mas o que eu faço? O que eu falo?", questionou o influenciador. "Eu sem perfume me sinto pelado, incomodado e agoniado", concluiu o ex-brother que postou a confusão também no Twitter.