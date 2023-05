SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jacklyn Zeman, da série "General Hospital", morreu aos 70 anos. A causa da morte ainda não foi revelada, como informou o TMZ.

A notícia foi confirmada ontem por Frank Valentini, um dos produtores executivos da novela estadunidense.

"Em nome de nossa família do 'General Hospital', estou com o coração partido em anunciar a morte de nossa amada Jackie Zeman. Assim como sua personagem, a lendária Bobbie Spencer, ela era uma luz brilhante e uma verdadeira profissional que trazia muita energia positiva com ela para o trabalho", anunciou.

"Jackie fará muita falta, mas seu espírito positivo sempre viverá com nosso elenco e equipe. Enviamos nossas sinceras condolências a seus entes queridos, amigos e família, especialmente às suas filhas Cassidy e Lacey", acrescentou Frank Valentini.

A atriz foi creditada em mais de 850 episódios de "General Hospital", sendo memorável por seu papel na série dramática. Em sua carreira, também fez aparições em "Chicago Hope".

Jacklyn Zeman deixa duas filhas, Cassidy Zee Gorden e Lacey Rose Gorden.