O artista gráfico Dalton Carvalho está com a exposição “Fissuras”, na Galeria Ruth de Souza, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro. A exposição reúne pinturas em acrílica sobre tela, papel e madeira, além de painéis impressos em offset feitos a partir de arquivos construídos e modelados em ambiente virtual, a mostra apresenta um recorte na produção de Dalton, evidenciando sua busca por registrar sensações, cores, formas e texturas do ambiente urbano. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 9h às 21h, até o dia 28 de maio.

Na mostra, o artista, que é formado em arquitetura pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), apresentará sua pesquisa artística iniciada em 2014, com trabalhos das séries “Escombros” (2022), “Psicogeografias” (2017) e “Hipercities” (2014). Os trabalhos abordam os temas cidades, arquitetura, espaço e lugar. Conforme o curador, Pedro Carcereri, “as obras de Dalton refletem um tempo único e nos guiam dentro do caos das cidades mais produtivas do que humanas”.



Natural de Nepomuceno, no sul de Minas Gerais, Dalton Carvalho está radicado em Juiz de Fora desde 2005. O arquiteto é especialista em maquetes eletrônicas e design 3D. Transita entre o digital e o analógico, mesclando as duas plataformas na produção de seus trabalhos.



Participou das coletivas “Carne Fresca” (2014), “Lampejo: uma Exposição de Sketchbooks” (2014), “Gabinete Contemporâneo de Curiosidades” (2017), “Mercado de Arte Lampejo” (2017), “Mostra de Alunos” (2019) e “20 anos em 22” (2022), na Galeria Hiato; “Orgânico Coletivo”, no Spazio Design (2016), “Grand Opening”, no BlackRoseParlour (2018). Em 2017, lançou a mostra individual “Psicogeografias”, no Espaço Cultural Jardim Norte. Já em 2020, assinou a exposição virtual “Vertigens”, ambientada no Museu de Arte Murilo Mendes.