SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Shakira ter sido foi vista no paddock do Miami International Autodrome no último domingo (7) com Tom Cruise, os rumores que os dois estariam vivendo um romance só aumentaram. A aparição dos artistas juntos repercutiu nas redes e fãs começaram a torcer para que um possível relacionamento pudesse surgir entre eles.

Porém, segundo uma fonte da revista Us Weekly, a cantora disse que gostou da companhia de Cruise, mas não tem interesse em namorar o ator. Pois, no momento, a colombiana está focada nos filhos e na carreira.

A cantora também foi vista jantando com o Lewis Hamilton logo após a corrida, no domingo (7). Segundo o site MundoDeportivo, os dois foram vistos no restaurante Cipriani, um estabelecimento renomado de Miami. E os rumores só aumentaram, pois os dois também foram vistos andando de barco nesta quarta-feira (10). A cantora soube dos boatos e achou tudo "hilário", pois ela não quer relacionamento com nenhum dos dois, revelou a fonte para a revista Us Weekly.

Shakira está atualmente morando em Miami, nos Estados Unidos e quebrou o silêncio em 2022 ao falar pela primeira vez sobre a separação após 11 anos de união com o jogador do Barcelona, Gérard Piqué, 35, à revista Elle.