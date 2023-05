SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho, publicou uma nova foto da artista na noite desta quinta-feira (11). Em publicação no Instagram, o produtor musical exibe uma foto antiga da cantora -que morreu na segunda-feira (8)- acompanhado de uma legenda: "Saudade dilacerante, meu amor".

Na madrugada desta quinta, o viúvo de Rita já havia compartilhado vídeos dos fãs na despedida. "Foi lindo! Os fãs mais educados, carinhosos e amáveis! Mãe e pai têm os melhores fãs do mundo", escreveu João Lee, um dos filhos.

Famosos e fãs de Rita Lee compareceram ao velório da rainha do rock nacional no Planetário do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Os três filhos de Rita Lee, Beto, 46, João, 44, e Antônio, 42, fizeram questão de agradecer aos fãs nos momentos finais do velório dela e fizeram gestos com o coração aos admiradores da artista.