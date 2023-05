SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha de Paul Walker, Meadow Walker Thornton-Allan, anunciou que fará uma participação em "Velozes e Furiosos 10". Em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), ela mostrou a imagem de sua cena, que acontece em um avião, acompanhada de um longo texto de agradecimento aos produtores do longa-metragem.

"Uma prévia da minha participação especial em 'Velozes X'. O primeiro Velozes foi lançado quando eu tinha um ano de idade! Cresci no set assistindo meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Chris e muitos outros nos monitores. Graças ao meu pai, nasci na família Velozes. Mal posso acreditar que agora também estou aqui. Com aqueles que estiveram ao meu redor para me ver crescer", escreveu Meadow.

A atriz também valorizou a chance de honrar o legado de Walker, que morreu em novembro de 2013. "Um agradecimento especial a Brandon Birtell, que era melhor amigo do meu pai, e que agora é meu amigo. Sem você, isso não seria possível", disse ela, em outro trecho, falando sobre o produtor.

Além dos retornos de Vin Diesel e Charlize Theron, "Velozes X" marcará ainda a estreia de Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Rita Moreno na franquia. A produção está prevista para estrear na próxima sexta-feira (19).