SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jamie Foxx, 55, está caminhando a "passos de bebê", como destacou sua filha, Corinne Foxx. O ator está internado há quatro semanas no hospital.

No Instagram, Corinne compartilhou um vídeo com o pai e a legenda chamou a atenção dos seguidores. Apesar de ser uma campanha publicitária, o termo "passos de bebê" foi comparado com sua situação atual.

Primeiro ele está aprendendo a sincronizar seu telefone com seu laptop, a próxima coisa que você sabe é que ele estará editando fotos sozinho. Passos de bebê, Jamie Foxx. Passos de bebê. #FilhaOrgulhosa", escreveu no post.

Com a publicação, seguidores sugeriram que a fala correspondia ao estado de saúde do astro. "O status dele poderia estar na mensagem dela? Passos de bebê. Orações", questionou um fã. "Ela está dizendo 'passos de bebê'. Ela está tentando nos dizer que ele deve ficar bem", salientou outro.

O QUE ACONTECEU COM JAMIE FOXX?

O artista foi parar no hospital durante as gravações de seu novo filme com Cameron Diaz, "Back in Action".

Foi relatado que o famoso sofreu complicações médicas, não especificadas pela família até o momento.

Parentes e amigos continuam pedindo orações para a melhora do ator.

Na semana passada, uma fonte disse à People: "Jamie está estável e não corre risco de vida agora. [Os médicos] estão fazendo mais exames e querem ter certeza absoluta de que ele ficará bem antes de permitir que ele saia do hospital".

Tags:

Filha