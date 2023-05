SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Al Pacino vai participar da cinebiografia do pintor italiano Amedeo Modigliani, dirigida por Johnny Depp. É o segundo trabalho do ator de "Piratas do Caribe" na direção --o primeiro foi "O Bravo", lançado em 1997.

No filme, Al Pacino vai interpretar o colecionador de arte Maurice Gangnat, cujo retrato havia sido feito por Pierre-Auguste Renoir, em 1917. O ator Ricardo Sccarmacio foi escolhido para viver Modigliani, e o francês Pierre Niney vai interpretar o artista Maurice Utrillo.Nascido numa família judaica em Livorno, no interior da Itália, Modiglianise mudou para Paris, na França, em 1906, vivendo um cotidiano boêmio. Entre 1916 e 1919, pintou suas telas mais famosas, os nus com formas alongadas. Em 1920, morreu aos 35 anos vítima de tuberculose.

Em breve, Depp será visto nas telas como o rei Luís 15 no filme "Jeanne Du Barry", dirigido por Maïewenn. A estreia do filme se dará na abertura do Festival de Cannes, na próxima terça-feira, dia 16.