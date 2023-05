SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O relatório final sobre o acidente que vitimou Marília Mendonça e mais quatro pessoas em novembro de 2021 será apresentado aos familiares e representantes legais na segunda-feira (15).

A informação foi confirmada ao UOL pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Em nota, o órgão informou que após a apresentação exclusiva o relatório será disponibilizado no site do Cenipa e no Painel SIPAER, "como forma de promover o amplo acesso e transparência das informações investigadas por este Centro a toda sociedade".

A reportagem entrou em contato com o advogado da família de Marília e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

No dia 5 de novembro de 2021, uma queda de avião foi registrada por volta das 15h30, em Piedade de Caratinga (MG), a 309 km de Belo Horizonte.

Além da cantora, morreram o produtor Henrique Bahia, o assessor e tio da cantora, Abiceli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

O avião estava a 2 km do aeroporto onde iria pousar quando caiu, em um local de difícil acesso.

A aeronave teria atingido o cabo de uma torre de distribuição de energia elétrica antes de cair em um curso d'água, segundo a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), que administra o fornecimento de eletricidade na região. O acidente é investigado pelo Cenipa e provocou a interrupção de acesso à energia elétrica para 33 mil pessoas.

O avião saiu de Goiânia com destino ao aeroporto de Caratinga (MG), onde Marília Mendonça faria um show para 8.000 pessoas. O restante da banda fez o trajeto de ônibus e já aguardava pela cantora na cidade.