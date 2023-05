SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O investidor imobiliário australiano Adrian Portelli, de 34 anos, ostenta uma vida luxuosa em suas redes sociais. Porém, o que repercutiu no perfil do empresário foi o novo item de decoração de seu apartamento: o carro esportivo McLaren Senna GTR, avaliado em US$ 3 milhões (R$ 9,9 milhões).

Para isso, ele precisou usar um guindaste para levar o veículo até sua cobertura no 57º andar do prédio em Melbourne, na Austrália, onde ele mora. A empresa que se encarregou de tudo projetou uma plataforma específica para transportar o carro e retirou algumas janelas do assoalho do Portelli para abrir um buraco e encaixar o McLaren na cobertura.

Em entrevista ao canal 9News, ele contou que o carro colecionável é "peça central" da decoração de seu apartamento, "uma obra de arte." Adrian contou que decidiu usar o carro como item de decoração porque ele estava parado em uma fábrica.

Muitas pessoas criticaram a atitude exagerada do empresário, mas ele se manifestou em suas redes: "Se estou gastando 3 milhões de dólares em um carro, uso como quero!". Ele também escreveu uma mensagem no post, dizendo que está orgulhoso do feito: "Uma primeira olhada no McLaren Senna GTR no 57° andar. Obrigado a todos os envolvidos por fazer esse momento absolutamente surreal acontecer. Gratidão eterna"

Adrian Portelli é um entusiasta de carros e "guru" de promoções online. O milionário fez fortuna administrando suas próprias promoções e negócios de brindes e investindo em propriedades.