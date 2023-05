SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à greve dos roteiristas de Hollywood, há um brasileiro lutando por seus direitos. Natural de São Paulo, Beto Skubs assinou textos de episódios das duas temporadas mais recentes de "Grey's Anatomy". De férias no Brasil, ele diz retornará a Los Angeles -ele mora nos Estados Unidos desde 2012- no dia 21 deste mês para reforçar os protestos coordenados pela Writers Guild of America West (WGA). O grupo anunciou uma paralisação no último dia 2 de maio, após não conseguir um novo acordo trabalhista em que exigia melhores condições de trabalho para a categoria.

Segundo Skubs, a produção da 20ª temporada de "Grey's Anatomy" estava prevista para começar em junho, mas o plano ainda depende dos rumos da greve. "Ninguém pode escrever nada. Tudo parou. Todo mundo parou. Todos os meus projetos pararam e tudo volta quando a greve terminar mesmo. Não respeitar a greve pode ter consequências graves", afirma em entrevista à reportagem. "É torcer para tudo isso acabar logo."

O brasileiro diz que os roteiristas de Hollywood têm sofrido com "condições desumanas impostas pelos estúdios", inclusive com algumas produções trabalhando com poucos profissionais para lidar com um volume muito alto de trabalho. "É preciso pagar dignamente quem cria e escreve séries e filmes", defende. "É preciso que os streamings paguem nossos 'residuals' [os royalties de reúso] de forma justa, como costumava ser no passado, baseado em audiência e vendas, mas os streamings se recusam a informar esses dados, nos impossibilitando de cobrar um valor justo."

Segundo ele, por causa das más condições de trabalho, muitos profissionais acabam recorrendo a "bicos" ou a um segundo emprego para conseguir pagar as contas. "Me parece bem razoável, principalmente tendo em vista que apenas 8 CEOs de estúdios faturaram, no ano passado, US$ 800 milhões [R$ 3,944 bilhões] só de bônus. Isso é o dobro do que estamos pedindo para quase 12 mil roteiristas", compara.

Apesar de estar no Brasil quando a greve começou, ele diz que pretende estar "na linha de frente, na porta dos estúdios" quando voltar aos Estados Unidos no final do mês. "A WGA nos envia opções de locais onde precisa de mais gente", conta. "Tenho visto as pessoas se organizando para ir também com amigos, colegas de série. Existem piquetes de manhã até a noite e, às vezes, durante certos eventos ou durante filmagens, que podem ser de madrugada."

NOS CORREDORES DE GREY

Com contrato assinado para escrever episódios da ainda inédita 20ª temporada de "Grey's Anatomy", Skubs teve uma longa caminhada até chegar à série médica. Após cursar Rádio e TV na Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), no interior de São Paulo, ele conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), que ele considera o grande diferencial de sua história.

"Publiquei uma graphic novel no Brasil com os artistas Rafael de Latorre e Marcelo Maiolo, de Piracicaba, e, depois da UCLA, trabalhei em várias séries, até chegar na Globo e, logo depois, recebi uma oferta para 'Grey's'", detalha ele, que também assinou textos de "Dino Aventuras" (Disney Channel) e "Ben 10" (Cartoon Network), entre outros.

Sobre a série médica, ele diz que não consegue escolher uma trama favorita entre as que criou, mas diz ter orgulho de ter podido trabalhar em cenas que falavam sobre as mudanças na Lei do Aborto nos Estados Unidos. Em maio do ano passado, a Suprema Corte americana derrubou uma decisão de 1973 que possibilitava interrupção legal da gravidez até o primeiro trimestre.

"O mais difícil é lidar com a parte médica e com o número gigante de personagens fixos", avalia o brasileiro. "Felizmente, temos uma equipe médica altamente qualificada para nos ajudar com a parte médica, e uma sala de roteiristas com muitos profissionais de alto calibre, que estão sempre se ajudando e se apoiando no processo de criação."

Considerada a trama médica mais longeva da TV, "Grey's Anatomy" segue fazendo sucesso por suas reinvenções, na opinião do roteirista. "A série acompanha as coisas que acontecem no mundo real. Ela mudou e evoluiu muito em termos de linguagem, formato, ritmo, temas abordados. E, nesta temporada, temos cinco personagens novos que estão fazendo toda a diferença", aponta, referindo-se aos novos membros do 19ª ano.