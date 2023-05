SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As investigações sobre o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, em novembro de 2021, foram concluídas e a FAB (Força Aérea Brasileira) vai apresentar, na próxima segunda-feira (15), o resultado em reunião privada com a família da cantora.

O órgão responsável pela perícia é o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB. Em nota enviada à reportagem, a entidade afirma que vai mostrar os resultados aos familiares e representantes legais da cantora primeiro para, depois, disponibilizar o relatório final no site "para promover o amplo acesso e transparência das informações investigadas".

O acidente ocorreu na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, e matou outras quatro pessoas - Abicieli Silveira Dias Filho, assessor e tio da cantora, Henrique Ribeiro, seu produtor, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Em 2022, um ano após o ocorrido, a Polícia Civil de Minas Gerais descartou um mal súbito do piloto ou uso de substâncias psicotrópicas, mas divulgou que o comandante se distanciou do padrão que é comum nos pousos do aeroporto da região. Desta forma, a aeronave saiu da zona de proteção, onde todos os obstáculos são sinalizados.