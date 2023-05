SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ser mãe de uma pessoa famosa é ter que lidar com milhares de fãs do filho -e muitas vezes, haters também. Porém, algumas delas, além de cumprirem o papel de cuidar dos herdeiros, acabam conquistando muitos admiradores também.

Com a proximidade do Dia das Mães, a reportagem resolveu elencar algumas delas. A começar por Kika Sato, mãe de Sabrina Sato. A psicóloga tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais -em sua conta verificada, é claro. Uma legião de pessoas virou fã da matriarca da família Sato, que é sempre carinhosa e receptiva com todos.

A mãe de Ludmilla também chama atenção por onde passa. Silvana Oliveira tem mais de 600 mil seguidores e esbanja de simpatia suas redes sociais. Já Viviane Tube, mãe da influenciadora Viih Tube, é musa fitness e digital influencer. Ela compartilha registros da sua vida nas redes e ganhou fama durante a passagem da filha no BBB (Globo).

Quem também ficou famosa por conta do sucesso do filho foi a mãe do ex-BBB Gil do Vigor. A matriarca conquistou um público cativo em seu Instagram na época do BBB 21. Hoje, ela conta com mais de 400 mil seguidores em seu perfil. Confira outras mães de famosos que ganharam fãs na galeria acima.