SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um filme da saga "Velozes e Furiosos" pode estar por vir. O ator Vin Diesel disse que a história final pode ter três partes, ao invés de duas, como já havia sido divulgado. A declaração foi feita no lançamento do 10º longa na última quarta-feira (10) no Coliseu, em Roma.

O filme número 11 trará o fim da franquia que começou em 2001. O ator que interpreta Don Toretto, explicou que, ainda na produção, o estúdio pediu para que o 10º longa fosse dividido em duas partes. Contudo, a Universal Pictures parece ter mudado de ideia.

"Depois que o estúdio assistiu a esse filme, eles disseram: 'vocês poderiam fazer uma trilogia?'", disse Diesel no tapete vermelho. "Toda história tem três atos", completou Michelle Rodriguez, que interpreta Letty Ortiz nos filmes.

A Universal Pictures ainda não confirmou a possível terceira parte. "Velozes e Furiosos 10" estreia em 18 de maio no Brasil.