SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como o anexo do Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta, a taqueria La Saborosa também teve o imóvel vendido para uma incorporadora e fechou as portas no final de abril. O restaurante, que servia tacos, burritos e margaritas desde 2014, reabriu no número 246 da rua Francisco Leitão, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

A nova unidade da casa de culinária mexicana abre nesta sexta-feira (12) a partir das 18h, com o mesmo cardápio conhecido pelos clientes. Outra coisa que se mantém é tradicional promoção às terças-feiras -em que todos os pedidos de tacos são servidos em dobro.

Conhecida pelas tortilhas recheadas, a casa também serve guacamole, quesadillas, chimichangas, tostadas e outros partos mexicanos. O cardápio do lugar também oferece opções vegetarianas e veganas das receitas típicas.

Para Hugo Delgado, um dos sócios da taqueria, o novo endereço traz mais aconchego para os visitantes. Ele conta que, por se tratar de um sobrado, o lugar o conquistou. Agora os clientes terão a oportunidade de se sentar ao ar livre quando forem ao restaurante.

TAQUERIA LA SABOROSA

Onde Rua Francisco Leitão, 246, Pinheiros, região oeste

Telefone 11992734671

Link https://www.instagram.com/taquerialasabrosa/