SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com Corinne Fox, filha de Jamie Foxx, 55, o ator já deixou o hospital "há semanas". Ela fez uma publicação em suas redes sociais nesta sexta-feira (12) e desmentiu os boatos que estavam surgindo na imprensa sobre a família estar "se preparando para o pior".

"Atualização da família: Triste ver como a mídia corre solta. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando. Na verdade, ele estava jogando pickleball ontem!", escreveu ela nos stories, em referência ao esporte com raquetes que se popularizou nos Estados Unidos durante a pandemia. "Obrigado a todos pelas preces e apoio! Nós temos um anúncio de trabalho animador para fazer na próxima semana também!", revelou.

O ator foi internado no início de abril com complicações médicas. Em publicação no Instagram, a filha do artista, Corinne, afirmou que ele foi "atendido rapidamente", mas não foram informados mais detalhes sobre quais problemas de saúde ele estaria enfrentando. "Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período", escreveu Corinne, em outro trecho da publicação.