RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após ver seu nome envolvido em mais uma polêmica com Patrícia Poeta, Manoel Soares se manifestou sobre a confusão envolvendo a entrega de um microfone durante o Encontro, nesta sexta-feira (12). O apresentador negou uma nova suposta rusga com a colega de trabalho e explicou o que teria, de fato, acontecido no palco. Segundo o jornalista, tudo não passou uma confusão feita por ele mesmo.

"Gente, como o microfone do convidado estava no lado oposto ao meu, eu não vi e levei outro para caso não tivesse, como já ocorreu outras vezes. Só que ele já estava de mic (microfone) e Patrícia avisou, tudo certo. Por favor, vamos curtir o fim de semana com uma taça de vinho e ficar de boa ", escreveu Manoel em post publicado no Twitter.

Soares e Patrícia Poeta viraram mais uma vez assunto nas redes, após a apresentadora ser alvo de críticas por conta de uma cena envolvendo um convidado, chamado Edmilson. O cobrador, que estava há cinco anos sem ver a mãe, se aproximou de Patrícia para contar sobre o seu drama no atração. Quando eles começaram a conversar, Manoel surgiu na frente da câmera e entregou um microfone para Edmilson.

A apresentadora disfarçou o erro e avisou: "Não, ele está com o microfone já". Ela então pegou o aparelho e caminhou até a produção para devolvê-lo. "Obrigada, Manoel. Ele já estava com o microfone, já estava combinado aqui", completou Patrícia.

Nas redes sociais, internautas criticaram a apresentadora: "Todo dia um constrangimento diferente no 'Encontro'", afirmou um usuário sobre o caso. "A Patrícia Poeta odeia o Manuel mesmo, que falta de educação e desprezo ela fez agora ao vivo no programa", opinou mais um internauta. "Mais uma vez? Será que a direção não está vendo isso?", completou o terceiro. Essa não é a primeira vez que falta sincronia entre os apresentadores do Encontro fica evidente, e ambos têm sido duramente criticados pelos telespectadores sobre o clima desconfortável na atração.