SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em junho deste ano, Nova York sediará a 76ª edição do Tony Awards, uma das mais prestigiadas premiações teatrais nos Estados Unidos. Na última terça-feira (2), foram anunciadas as indicações para a celebração de 2023.

Foram 38 espetáculos concorrendo a um lugar na cerimônia, que será realizada no United Palace Theatre. "Some Like It Hot", da Broadway, lidera as indicações, com 13 no total.

Veja abaixo os principais indicados atualmente em cartaz na Broadway.

"Some Like It Hot"

Comédia musical baseada no famoso filme homônimo de 1959. A história segue dois músicos desempregados que testemunham um assassinato e se disfarçam de mulheres para fugir da máfia. A peça apresenta números musicais vibrantes e coreografias elaboradas, além de explorar temas como identidade de gênero e amor não correspondido. Entre as indicações, concorre a melhor musical.

225 West 44th Street; de ter. a dom., às 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"& Juliet"

Concorrendo a nove prêmios, é uma comédia musical que reimagina a história de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, a partir do momento em que Julieta decide não se matar e, em vez disso, embarca em uma jornada de autoconhecimento e independência. A peça apresenta números musicais pop, como "Baby One More Time", de Britney Spears, e "Roar", de Katy Perry, e aborda temas como amor, liberdade e igualdade de gênero.

124 West 43rd Street; de ter. a dom., às 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"New York, New York"

Também com nove indicações, o espetáculo é baseado na música homônima, que celebra a cidade de Nova York em toda a sua glória e coragem. O musical usa a dança para falar de dois jovens músicos em busca de sucesso e amor em uma cidade no pós-guerra.

246 West 44th Street; de ter. a dom., às 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"Shucked"

Uma comédia country carregada de trocadilhos sobre uma comunidade rural que enfrenta uma crise de milho. Tem nove indicações, incluindo melhor musical e melhor ator coadjuvante, por Kevin Cahoon.

208 W. 41st Street; de ter. a dom., às 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"Kimberly Akimbo"

Peça escrita por David Lindsay-Abaire. A história segue uma adolescente grávida de 16 anos que sofre de uma doença rara de envelhecimento prematuro. Enquanto lida com a gravidez, ela também tem que lidar com as excentricidades de sua família disfuncional, incluindo uma mãe alcoólatra e um pai criminoso. A peça aborda temas como família, mortalidade e identidade. Foi indicada a melhor musical e outros oito prêmios.

222 West 45th Street; de ter. a dom., às 13h, 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street"

A história segue Sweeney Todd, um barbeiro injustamente exilado que retorna a Londres com sede de vingança. Com a ajuda de uma proprietária de loja de tortas, ele começa a assassinar seus clientes e fornecê-los como recheio para as tortas. A peça é conhecida por sua combinação única de horror, comédia e música. Já foi premiada com o Tony Award de Melhor Musical e vários outros prêmios da Broadway. Tem oito indicações.

205 West 46th Street; de ter. a dom., às 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"A Doll's House"

Drama que conta a história de Nora Helmer, uma mulher que vive em um casamento infeliz e controlado pelo marido. Quando um segredo do seu passado é revelado, ela decide lutar por sua independência e enfrentar as consequências das suas escolhas. A peça é uma crítica social que aborda temas como gênero, poder e liberdade individual. Tem seis indicações.

Apresentações até 10 de junho. 141 W. 44th St.; de ter. a dom., às 13h, 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"Leopoldstadt"

Narra a história de uma família judia em Viena, no início do século 20, que vive o auge da prosperidade e o declínio da sua cultura e identidade durante a ascensão do nazismo na Europa. A peça explora temas como identidade, religião, história e pertencimento, e foi escrita por Tom Stoppard. Concorre a seis prêmios, incluindo melhor peça de teatro.

Apresentações até 2 de julho. 220 West 48th Street; de ter. a dom., às 13h, 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"Parade"

Musical baseado em eventos reais que ocorreram em 1913 em Atlanta, Geórgia. A história segue Leo Frank, o gerente judeu da fábrica que é acusado e condenado injustamente pelo assassinato de uma menina de 13 anos. O musical retrata sua luta para provar sua inocência, enquanto enfrenta o preconceito e a intolerância de uma comunidade profundamente segregada e racista. Tem seis indicações.

242 W 45th St.; de ter. a dom., às 13h, 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).

"Fat Ham"

Releitura cômica e contemporânea da peça de Shakespeare "Hamlet", que explora temas como raça, masculinidade e homossexualidade. A história se passa em uma universidade na Filadélfia, onde os personagens são estudantes negros de teatro. A peça reimagina as relações e conflitos dos personagens de Hamlet na perspectiva de uma comunidade negra, com uma nova abordagem e discussão sobre questões importantes da atualidade. Tem cinco indicações.

Apresentações até 25 de junho. 227 West 42nd Street; de ter. a dom., às 13h, 14h, 15h, 19h e 20h (de Nova York).