SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem sempre as redes sociais passam uma noção real da vida das pessoas. Ainda mais se quem estiver por trás do perfil for alguém que prefere não mostrar algumas situações bastante desafiadoras do dia a dia. Rafa Brites, 36, tenta evitar cair nessa tentação ao mostrar a rotina que leva com os dois filhos, Rocco, 6, e Leon, 1 ano e 4 meses, ambos do relacionamento com o apresentador Felipe Andreoli.

A apresentadora e palestrante costuma publicar conteúdos sobre os desafios da maternidade, dicas sobre como manter o casamento após os filhos e mensagens de incentivo ao autocuidado. Recentemente, ela postou uma foto que deu o que falar. No registro, que faz parte de uma campanha de Dia das Mães para a marca de roupas íntimas Loungerie, ela mostrava a cicatriz da cesariana.

Em entrevista ao F5, Rafa fala sobre a importância de compartilhar o lado pouco agradável de ser mãe e afirma que expor a marca é uma mensagem que ultrapassa o incômodo de exibir uma parte do corpo que tentas vezes escondeu. "A mensagem é muito maior do que qualquer constrangimento que eu poderia ter", avalia. "A ideia é, por meio da exposição, diminuir esse constrangimento, que não deveria ser um constrangimento."

Ela diz que foi difícil fazer o ensaio, pois sabia que várias pessoas iriam ver, mas percebeu que era importante. "Cheguei à conclusão de que muitas mulheres passam por isso e não falam sobre o assunto", lamenta. "Às vezes, as pessoas falam que é só uma cicatriz, achando que meu problema é com a parte física. Mas ela dói para usar calça jeans, dói para pegar o bebê no colo, já que é alta e fibrosa."

Desde que teve o primeiro filho, a jornalista afirma que sentia falta de outras mulheres falando sobre a maternidade de um ponto de vista mais colado à realidade. "Eu pensei: 'Não sei o que essas mulheres fizeram para estarem lindas e maravilhosas, porque o meu peito está sangrando, eu estou com candidíase mamária, com mastite, eu estou sofrendo e chorando'", lembra. "E então eu comecei essa minha conversa sincera com o público da internet. Comecei falando da amamentação e depois sobre sexo depois dos filhos."

No ano passado, a apresentadora contou no programa Mais Você (Globo) que precisou passar por cirurgias para tratar de uma hemorroida, hérnia umbilical e vesícula. Tudo resquício das duas gestações. "Quando eu falei sobre isso, muitas mulheres me mandaram mensagem e disseram que também passaram por isso. Muitas não contam nem para o marido, sofrem sozinhas. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais normalizamos", avalia.

A síndrome da impostora é outro dos assuntos de que Rafa fala --e que também a afeta na maternidade. Ela diz que nunca vai estar livre da insegurança e do sentimento de nunca ser boa o bastante como mãe enquanto o cenário externo for uma sociedade misógina e patriarcal.

"Eu falo tanto das dificuldades que parece que nem gosto de ser mãe, mas eu amo", afirma. "Os últimos anos tiveram um avanço gigante nesse debate. Apesar das fake news e de todos os malefícios que as redes sociais podem trazer pelo mal uso dela, é um lugar muito fértil para discussões muito importantes."