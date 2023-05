SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iniciada há 13 dias, a greve dos roteiristas de Hollywood tem provocado grandes impactos na cena cultural americana. Um recente pedido de pausa feito por representantes da Broadway foi rejeitado pelo sindicato que representa roteiristas de cinema e televisão, colocando em risco a transmissão da 76ª edição do Tony Awards, cerimônia crucial para a indústria teatral.

Com previsão para acontecer em 11 de junho, a premiação é vista com bons olhos para dar destaque à economia do teatro após os impactos causados pela pandemia de Covid-19.

Ainda existe expectativa para mudança de posicionamento do Sindicato dos Roteiristas da América em relação à greve, visto que a não transmissão do Tony Awards coloca em risco a continuidade de novos musicais da Broadway.

Na segunda-feira (15), o comitê de administração da premiação terá reunião de emergência para discutir se a melhor opção é o adiamento do evento ou a distribuição não-televisionada dos prêmios.

Em 2022, o Tony Awards teve 3,9 milhões de expectadores, número inferior à audiência do Grammy, de 12,5 milhões, e do Oscar, de 18,7 milhões, mas que para a Broadway funciona como uma vitrine que dá destaque, principalmente, à peças pouco lembradas.