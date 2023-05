SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 7ª edição do Circos - Festival Internacional Sesc de Circo receberá dez espetáculos internacionais na capital paulista. O grupo Circus Baobá, da Guiné, fará a abertura do evento, com a apresentação acrobática "Yé - Água", que aborda questões ambientais, violência de gênero e desigualdade social.

É a primeira vez que o país africano se apresenta no festival, que também receberá espetáculos de Togo, Hungria, Argentina, Colômbia, México, Peru, Bélgica, França, Alemanha e Estados Unidos, além de 11 apresentações de grupos brasileiros.

O Circos ocorrerá entre os dias 16 e 25 de junho, em 12 unidades do Sescs na capital paulista e em Guarulhos.