SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O publicitário e DJ Gabriel Diniz, integrante do duo Cyberkills, acertou em cheio no presente de Dia das Mães. Um vídeo em que ele mostra a reação emocionada da mãe, Kátia Maria de França, ao abrir o mimo que ele deu viralizou nas redes sociais.

Gabriel lembrou que a mãe sempre dizia que gostaria de ter tido uma boneca Fofolete, que fez sucesso no Brasil entre os anos 1970 e 1980. Ao descobrir que o brinquedo foi relançada no ano passado, ele comprou e entregou para a mãe neste domingo (14).

"O sonho da minha mãe sempre foi ter uma Fofolete, lembrei disso do nada e resolvi fazer diferente hoje", contou ao publicar as imagens da mãe recebendo o presente. Ao descobrir do que se tratava, Kátia fica com lágrimas nos olhos.

"Gostei bastante", conta ela, emocionada. "Essa sou eu, e aqui são meus irmãos", diz, com a voz embargada, enquanto mostra os bonequinhos.

O vídeo já tinha mais de 330 mil visualizações até a atualização mais recente deste texto, e parece ter aquecido os corações dos internautas. Nos comentários, diversos deles elogiam a sensibilidade de Gabriel e a doçura de Kátia.