SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rosangela Lula da Silva, a Janja, afirmou em postagem no Instagram ter escolhido um look laranja para ir à Londres para a coroação do rei Charles 3º, que aconteceu na abadia de Westminster, em Londres, inspirada na música "Tangerina", de Tiago Iorc e Duda Beat.

Acompanhando Lula (PT), a primeira-dama trajou o vestido da marca mineira Printing.

Na postagem, Janja disse ter escolhido a peça seguindo orientações da organização da cerimônia, que ocorreu no último sábado (6), e que a cor também remete a uma causa.

"O tom faz uma referência à campanha do 'Faça bonito', contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, e que vocês sabem que é um dos temas que eu realmente trabalho muito", afirmou.

"E também porque tem uma música do Tiago Iorc com a Duda Beat que eu amo, que é 'Tangerina'", disse.

Além da peça laranja, a primeira-dama usou também um vestido vermelho telha feito manualmente por Rafaella Caniello --um trabalho que a designer fez com exclusividade para a socióloga.

A estilista disse que a Janja é participativa na escolha dos looks. "Ela opina na cor, no comprimento, mostra os modelos que se sente bem em vestir. A Janja é uma pessoa muito leve, tem opinião forte e sabe ouvir", afirmou.