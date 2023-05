SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (14), data em que é celebrado o Dia das Mães, João, Beto e Antônio Lee, filhos da cantora Rita Lee, morta na última terça-feira (9), aos 75 anos, homenagearam a artista em postagem nas redes sociais.

No vídeo publicado por João, filho do meio, Rita aparece mais jovem e comenta sobre o lado chato de ser mãe e pai. Ao fundo dá para ouvir barulho de crianças brincando.

"Documento para a posteridade, para meus filhos não pensarem que fui cruel com eles. Eu estava dando educação". afirmou ela. "Muitas vezes vocês acharam que eu poderia estar sendo contra vocês, mas não foi", disse. "Tem um lado chato de pai e mãe que é dar educação. Então, quando falarem assim: 'sua mãe não te deu educação?'. Vocês vão falar: 'Deu, a gente que não soube dar ouvido".

Na publicação, João também escreveu um texto sobre seus últimos anos ao lado da mãe, que recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão em 2021. Ele relembra a decisão que tomou de voltar a morar com os pais dois anos atrás, para ajudar Rita em sua recuperação.

"Foram rotinas novas e situações difíceis, que nenhum filho sonha viver com sua mãe. Mas também vivi muitos momentos especiais", escreveu.

Entre esses momentos está a rotina de João colocar a mãe para dormir todos os dias. "Todos íamos juntos para o quarto dela, esperávamos enquanto ela colocava pijama, escovava os dentes, tomava seus remédios e deitava na cama. Meus pais então faziam uma oração e no final eu ficava sozinho com ela no quarto, deitados na cama e olhando para o teto todo cheio de estrelinhas que brilham no escuro", disse.

"Conversávamos até que ela pegasse no sono. Só então eu me levantava, dava a volta na cama, dava um beijinho na sua testa e falava bem baixinho no seu ouvido: 'Boa noite, te amo mãe'"

Beto Lee também publicou uma foto sua quando criança ao lado da mãe. Enquanto Antônio Lee postou o último autógrafo que a cantora deu, para seu neto Arthur.