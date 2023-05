SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mena Massoud, astro de "Aladdin", desativou sua conta no Twitter após se envolver em uma polêmica com outro filme da Disney. Tudo começou quando o portal de notícias The Hollywood Handle comparou as expectativas de bilheteria do novo "A Pequena Sereia" com o faturamento de "Aladdin". Massoud fez um comentário em tom de deboche que não agradou o público nas redes sociais.

"Nosso filme foi único porque o público foi assistir múltiplas vezes. Foi como alcançamos a marca de um bilhão de dólares com nossa estreia. Meu palpite é que 'A Pequena Sereia' não cruzará a marca do bilhão, mas, sem dúvida, ganhará uma sequência", escreveu.

Em março, Massoud já havia comentado na rede social que "Aladdin 2" acontecer era "bem improvável no momento". Agora, insinuou que o live-action de Ariel teria um rumo diferente --independente do lucro que tiver. "A Pequena Sereia" estreia nos cinemas no final deste mês.

A projeção do The Hollywood Handle é que o filme protagonizado por Halle Bailey como Ariel arrecade US$ 115 milhões (cerca de R$ 566 milhões) em seu fim de semana de estreia. O portal comparou o valor ao faturamento de US$ 112 milhões (cerca de R$ 551 milhões) de "Aladdin" no mesmo período.

O tuíte de Massoud recebeu críticas negativas, que classificaram como "desnecessário" o comentário feito pelo ator. Com a repercussão, ele desativou a conta na rede social.