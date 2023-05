SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico dermatologista Thales Bretas aproveitou o domingo de Dia das Mães para fazer uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, de quem é viúvo. Em uma publicação no Instagram, Bretas dedicou o dia para pessoas especiais em sua vida: sua mãe, sua irmã, sua madrasta, suas tias, sua ex-sogra Dona Déa Lúcia, e o pai de seus filhos.

"Feliz dia das mães pras mães, mãedrastas, tias e mulheres mais importantes da minha vida!", escreveu. "E pro pãe que foi a maior e melhor mãe do Brasil!"

Bretas e Paulo Gustavo são pais de dois filhos, Gael e Romeu. O humorista faleceu em 2021, vítima de Covid-19. Para além do cuidado com os filhos, a referência da "maior mãe do Brasil" vem do fato de que Paulo Gustavo foi o astro da trilogia "Minha Mãe É uma Peça", estrelada por seu alter ego Dona Hermínia.

"Se eu for pros meus filhos um pouco do tudo que foram pra mim, tô feliz nessa vida, missão cumprida!", escreveu também Bretas na publicação. A mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa, agradeceu o carinho do médico. "Obrigada, genrinho. Te amo", comentou.