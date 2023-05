SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo Bárbara Evans, 31, anunciou que está grávida pela segunda vez, de gêmeos.

Ela já é mãe de Ayla, de 1 ano, do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Assim como na primeira gestação, Bárbara recorreu à fertilização in vitro. "Estamos tentando já há algum tempo, fizemos fertilização novamente, já tínhamos alguns embriões guardados da primeira vez", contou nos Stories.

Na primeira gravidez, a modelo realizou uma biópsia em seus embriões para escolher os que não tivessem genes propícios ao desenvolvimento de um câncer. Tanto ela quanto o marido já tiveram casos de câncer em suas famílias -a própria Bárbara teve câncer de pele.

Dessa vez, ela optou por usar os embriões que não tiveram resultado tão satisfatório na biópsia. Por isso, ela e o marido escolheram inseminar embriões do sexo masculino -já que a probabilidade de que tenham câncer de mama no futuro é menor, se comparado a embriões do sexo feminino.

A modelo relatou que tentou engravidar novamente por três meses. Para conseguir, precisou engordar 5 quilos e fazer duas inseminações. Na segunda tentativa, usou dois embriões.